جريمة
السبت 24 يونيو 2017 13:10

شاهد: عائلة هندية تحرق ابنتها حية لزواجها على غير رغبتهم

أحرقت عائلة هندية امرأة من العائلة وهي على قيد الحياة في مدينة موراد آباد، بسبب زواجها من رجل ضد رغبتهم.

وكانت المرأة وتدعى غولفشا، نائمة، عندما اقتحم غرفتها ثمانية من أقاربها، وأضرموا فيها النيران، كما أحرقوا أخت زوجها وتدعى شابنور.

واكتشفت الجثة متفحمة عندما عاد أهل غولفشا، الذين خرجوا في وقت وقوع الحادث، إلى ديارهم.

وقال شقيق زوج غولفشا، إن عائلتها كانت رافضة بشكل قاطع زواج ابنتها من شقيقه وبالتالي تم الزواج ضد إرادتها.

وتوفيت غولفشا متأثرة بحروقها، في حين ما زالت شبنور في حالة حرجة. وفى الوقت نفسه، قامت الشرطة بحجز ثمانية أشخاص في القضية.

وتشير الأرقام الحكومية إلى أنه تم الإبلاغ عن 18 "جريمة قتل شرف" في الهند في عام 2014.

ويقول الناشطون إن هذه الجرائم لا يتم الإبلاغ عنها بشكل كاف، حيث تجري التغطية العديد من عمليات القتل هذه، بحيث تظهر وكأنها حالات انتحار بالسم أو الشنق.

المصدر
رويترز
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