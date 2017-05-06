سوريا
السبت 6 مايو 2017 19:02

شاهد: عائلة سورية تطلق اسم رئيس وزراء كندا على مولودها

أطلق زوجان سوريان لاجئان في مدينة كالغاري الكندية، اسم رئيس الوزراء جاستن ترودو على رضيعهما الذي ولد مساء أمس (الجمعة).

ونقلت صحيفة "سي تي في" المحلية (السبت) عن زهير بلال، والد الرضيع السوري قوله إنه أصر على التسمية بالاسم الكامل لرئيس الوزراء الكندي، لدوره الفعال في خدمة اللاجئين السوريين.

وقالت الوالدة عفراء الحاج إنه "في العادة يتم تسمية المواليد الجدد في عائلتها على اسم الأجداد، لكنهما فضلا إطلاق اسم جاستن ترودو على المولود رغبة منها ومن زوجها في تسمية طفلهما باسم جديد يعكس الترحيب الكندي بهما".

وتابعت:" نريد أن نشكر رئيس الوزراء جاستن ترودو، لأنه سمح باستقبال الكثير من السوريين اللاجئين في بلاده".

ووصل الزوجان إلى كالغاري جنوبي ولاية ألبرتا الكندية عام 2016 برفقة طفليهما، لينضما إلى  33 ألف لاجئ استقبلتهم كندا منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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الصراع السوري

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