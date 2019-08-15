الخميس 15 أغسطس 2019 20:57
شاهد: طيور النورس تجبر طائرة ركاب روسية على الهبوط في حقل ذرة
قالت شركة طيران ووسائل إعلام إن طائرة ركاب روسية هبطت اضطراريا في حقل ذرة قرب العاصمة موسكو بعد وقت قصير من إقلاعها، الخميس، بعدما دخلت طيور في محركي الطائرة.
التفاصيل:
- كانت الطائرة، وهي من طراز إيرباص 321 التابعة لشركة أورال للخطوط الجوية متجهة من موسكو إلى سيمفيروبول في القرم.
- قالت وزارة الصحة إن 23 شخصا أصيبوا بجروح ولم يقتل أحد عندما هبطت الطائرة اضطراريا بعدما اصطدمت بسرب من طيور النورس مما تسبب في تعطيل محركيها.
- التلفزيون الحكومي قال إن مناورة الطائرة أطلق عليها "معجزة فوق رامنسك" في إشارة للمنطقة التي هبطت بها الطائرة على مسافة كيلو متر واحد من مطار جوكوفسكي الدولي في جنوب شرق موسكو.
- نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن مصدر قوله إن شخصا واحدا تعرض لإصابات خطيرة. وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الطائرة كانت تقل 234 شخصا.
- وكالة تاس للأنباء نقلت عن سيرغي سكوراتوف المدير العام لشركة أورال قوله "كان هناك هبوط اضطراري في جوكوفسكي. دخلت الطيور في كلا المحركين. توقف المحركان واضطر الطاقم للهبوط".
إشادة روسية بالطيار
- رُفع الطيار الروسي قائد الطائرة إلى مصاف الأبطال في بلاده الخميس بعد نجاحه في الهبوط بها بعد أن هاجمها سرب من طيور النورس.
- الراكبة سفيتلانا بابينا قالت إن صوت الطيور كان يمكن سماعه من داخل الطائرة وإن المحركات بدأت في إصدار "أصوات غريبة".
- بابينا صرحت لوكالة أنباء ريا نوفوتسي "يجب أن نحيي الطيار، في هذه الظروف هبط بأقصى رفق ممكن".
- الراكبة أولغا قالت لصحيفة كومسومولسكايا برافدا إن "الجميع على قيد الحياة. الطيار عبقري"، مشيرة إلى أن الركاب صفقوا كثيرا للطيار فور الهبوط.
- تمت الإشادة على نطاق واسع بالطيار يكاترينبورغ دامير يوسوبوف على سرعة بديهته.
- حاكم المدينة التي يعيش فيها الطيار يفجيني كويفاشيف قال إن "طاقم رحلة أورال ايرلاينز أظهروا مهارة رائعة وهدوء أعصاب". وتابع أن "الطيار وفريقه أنقذوا 233 روحا. إنهم أبطال".
- أشاد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "بالطيارين الأبطال" الذين هبطوا بالطائرة دون أن تتحطم.
خلفيات:
- كانت روسيا تشتهر يوما بسمعتها السيئة في مجال حوادث الطائرات لكن سجلها في مجال سلامة الطيران تحسن كثير خلال السنوات الأخيرة.
- وقعت أخر حادثة كبيرة في روسيا في مايو/ آيار الماضي، حين اشتعلت النيران في طائرة ايروفلوت لدى هبوطها الاضطراري في مطار شيريميتييفو بموسكو ما أسفر عن مصرع 41 شخصا.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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