شاهد: طيران حفتر يقصف للمرة الأولى مطار معيتيقة في طرابلس

شنت طائرة حربية تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الإثنين، غارة على مطار معتيقة الدولي شرقي العاصمة الليبية طرابلس.



التفاصيل: تعتبر هذه المرة الأولى التي يقصف فيها طيران تابع لحفتر مطار معيتيقة الدولي، وهو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة، 200 كم شرق طرابلس.

وقال مصدر عسكري ليبي: طيران حربي تابع لحفتر قصف مطار معيتيقة الدولي، الذي يبعد 11 كم عن قلب العاصمة طرابلس.

المصدر: القصف استهدف القاعدة الجوية التي تقع داخل أسوار المطار.

تصاعدت أعمدة دخان من المطار عقب القصف، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر مادية أو ضحايا جراء القصف، بحسب مراسل الأناضول.

يأتي القصف بعد دقائق من انتهاء مؤتمر صحفي لوكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق ورئيس مصلحة الطيران المدني، هشام بوشكيوات.

بوشكيوات قال قال إن مصلحة الطيران لن تترد في إغلاق المطار وتعليق الرحلات حال وجود خطر جراء الأحداث الجارية.

كان لدى العاصمة الليبية مطار آخر هو "مطار طرابلس الدولي"، لكنه توقف عن العمل منذ 2014 بعدما تعرض للاحتراق بالكامل على خلفية معارك بين ميليشيات مسلحة. نزوح المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت أن أكثر من 2800 شخص نزحوا بسبب المعارك التي اندلعت قرب العاصمة طرابلس.

بحسب تقرير المفوضية السامية، "غالبية النازحين انتقلوا إلى مساكن أقاربهم في مناطق آمنة، بينما يُستضاف البعض الآخر في ملجأ بتاجوراء"، وهي مدينة ساحلية في ضاحية طرابلس.

منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو ذكرت، الإثنين "جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان لضمان سلامة جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول مستمر للمساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة". قتلى قُتل 35 شخصاً على الأقل منذ الرابع من أبريل/ نيسان، تاريخ بدء هجوم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر نحو العاصمة الليبية بحسب حصيلة جديدة أصدرتها وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقراً.

وزير الصحة في طرابلس أحميد عمر تحدث عن وجود مدنيين بين الضحايا من دون أن يحدد عددهم.

قوات حفتر، الضابط السابق في جيش القذافي، قالت إن 19 من جنوده قتلوا خلال الأيام القليلة الماضية. خلفيات: وقعت معارك عنيفة الأحد قرب طرابلس بين قوات خليفة حفتر الذي يريد السيطرة على العاصمة، والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، رغم الدعوات الدولية لوقف أعمال العنف.

منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا الدولة الغنية بالنفط، نزاعات داخلية مختلفة.

أصبحت ليبيا التي تسود فيها الفوضى، مسرحاً لشبكات مهربي البشر الذين ينظمون عمليات نقل آلاف المهاجرين معظمهم من أفريقيا في زوارق إلى أوربا لقاء مبالغ مالية ضخمة، ما ساهم في تحويل المتوسط إلى مقبرة كبرى.

يحظى حفتر (75 عاما) بدعم مصر والإمارات اللتين تعتبرانه حصنا في وجه الإسلاميين وتدعمانه عسكريا بحسب تقارير للأمم المتحدة.