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الأحد 2 يوليو 2017 12:08

شاهد: طوابير لشراء الماريغوانا بعد تقنينها في ولاية نيفادا الأمريكية

وقف عشرات الأمريكيين في طوابير لشراء مخدر الماريغوانا في أول يوم من تقنينه للأغراض الترفيهية في ولاية نيفادا الأمريكية.

وانضمت ولاية نيفادا (السبت) إلى عدد من الولايات الأمريكية التي قننت بيع الماريغوانا للأغراض الترفيهية. لكن الولاية مازالت تحظر تعاطي الماريغوانا في الأماكن العامة، بما فيها الفنادق. ويعاقب من يرتكب هذه المخالفة بدفع غرامة قدرها 600 دولار.

وبهذه الخطوة انضمت نيفادا إلى ولايات كولورادو وأريغون وواشنطن وألاسكا في السماح للبالغين بشراء مخدر الماريغوانا، الذي مازال محظورا من الحكومة الفيدرالية.

المصدر
أسوشيتد برس
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نيفادا
ماريغوانا
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مخدرات

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