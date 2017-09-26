الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 22:44
شاهد: طهاة صينيون يسجلون رقما قياسيا عالميا في طهي البط
سجل طهاة صينيون رقما قياسيا عالميا في طهي البط على الطريقة التقليدية الصينية، خلال مهرجان للطهي في إقليم يونان جنوب غرب البلاد.
وقام الطهاة بشواء أكثر من 3 آلاف بطة داخل 266 فرنا.
وقام منظمو المهرجان بتوزيع البط المشوي على العائلات الفقيرة وعلى دور رعاية المسنين في الإقليم بالمجان.
وتشتهر المقاطعة التي يقام فيها المهرجان بتربية البط. وتنتج المقاطعة نحو 17 مليون بطة سنويا، ويبلغ حجم سوق إنتاج وتربية البط في الإقليم نحو 600 مليون يوان صيني أي أكثر من 90 مليون دولار أمريكي.
المصدر
أسوشيتد برس
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