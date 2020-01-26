الأحد 26 يناير 2020 16:35
شاهد: طلال أبو غزالة يتحدث عن التفاوت في الثروات حول العالم
أصدرت منظمة (أوكسفام) غير الحكومية، تقريرا تظهر فيه، أن أصحاب المليارات يمتلكون ثروات تفوق ما يملكه أكثر من 60% من الشعوب حول العالم.
ويستضيف برنامج (حوار مباشر الآن) طلال أبو غزالة رجل الأعمال وعضو مجلس الأعيان الأردني السابق، في حلقة لمناقشة تقرير منظمة أوكسفام غير الحكومية هذا العام، والذي يتحدث عن التفاوت في الثروات، والذي يشير إلى أن 2153 شخصا من أثرياء العالم يمتلكون ثروة تفوق ما يملكه أكثر من 4.6 مليار شخص، وأن النساء هنّ أكبر الخاسرات من التوزيع العالمي للثروات.
المصدر
الجزيرة مباشر