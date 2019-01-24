شاهد: طلاب ينقشون لوحات نحاسية بمطارق لا يسمعون صوتها

ذكر "يلماز" أن رؤية المدرسة في هذا الصدد، تتمثل في عدم وجود فرد لا يمكن الاستفادة منه في المجتمع، بل يمكن الاستفادة من جميع أفراد المجتمع، بأشكال وفي مجالات مختلفة.