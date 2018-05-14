أرقام قياسية
الاثنين 14 مايو 2018 10:19

شاهد: طلاب يدخلون غينيس برقصة جماعية مع المَكانِس!

سجل 737 طالبًا وطالبة رقمًا قياسيًا جديدًا برقصة جماعية مع المكانس في مدينة سورات بولاية غوجارات الهندية.

ونظمت الفعالية إحدى المدارس المحلية بهدف زيادة الوعي لدى الأطفال بأهمية النظافة، ترويجًا لحملة "الهند النظيفة" التي دعا إليها رئيس الوزراء نارندرا مودي.

وقال سوابنيل دانغريكر، المحكِّم في موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، إن الحد الأدنى المطلوب لعدد المشاركين هو 250 لتسجيل رقم بالموسوعة، وقد نجح الطلاب في الرقص مع المكانس بشكل رائع.

المصدر
الجزيرة مباشر
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