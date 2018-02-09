مصر
الجمعة 9 فبراير 2018 22:10

شاهد: طلاب مدرسة في سيناء يخلونها في دقائق معدودة

أظهرت لقطات مصورة قيام طلاب مدرسة الذكري في العريش بشمال سيناء بإخلاء المدرسة خلال تدريب على الأوضاع الطارئة.

وأعلن محافظ شمال سيناء عبد الفتاح حرحور، وقف الدراسة في جميع مدارس المحافظة بمراحلها التعليمية المختلفة، اعتبارًا من السبت، وحتى إشعار آخر.

من ناحية أخرى، منحت جامعتي سيناء الخاصة والعريش الحكومية والمعاهد العليا طلبة الأقسام المختلفة إجازة دراسية لمدة أسبوع.

وبدأت القوات المسلحة والشرطة في مصر عملية عسكرية في سيناء، قائلة إنها تستهدف " تطهير سيناء من البؤر الإرهابية والعناصر التكفيرية".

المصدر
الجزيرة مباشر
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شمال سيناء
عمليات عسكرية

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