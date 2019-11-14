الخميس 14 نوفمبر 2019 23:04
شاهد: طلاب كلية الحقوق بجامعة هارفارد يقاطعون كلمة للقنصل الإسرائيلي
غادر طلاب كلية الحقوق في جامعة هارفارد الأمريكية، قاعة المحاضرات لحظة بدء القنصل الإسرائيلي في نيويورك داني دايان، بإلقاء كلمة حول الاستراتيجية القانونية للمستوطنات الإسرائيلية.
التفاصيل
- بحسب فيديو نشره نشطاء يظهر الطلاب أثناء مغادرتهم القاعة عندما بدأ القنصل الإسرائيلي كلمته، ما اضطره لإلقائها أمام مدرجات شبه فارغة، فيما نظم الطلاب وقفة احتجاجية خارج القاعة.
- انتقد ناشطون إقدام جامعة هارفارد على دعوة ما أسموه "مجرم حرب"، في الوقت الذي تتعرض فيه غزة للقصف بالطائرات الإسرائيلية.
- من جانبه قدم دايان عبر صفحته على تويتر شكره لكلية القانون التي أتاحت له الفرصة لتقديم محاضرة في جامعة هارفارد العريقة.
I wish to thank @Harvard, @Harvard_Law, @NoahRFeldman and @MyShtender for hosting me today as guest lecturer in their most prestigious institution. pic.twitter.com/vmocdZ7pmA— Dani Dayan (@AmbDaniDayan) November 13, 2019
العدوان على غزة
- منذ فجر الثلاثاء الماضي وحتى فجر الخميس، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية على غزة، بدأها باغتيال القائد البارز في سرايا القدس، الذراع المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا وزوجته، وأسفرت إجمالا عن ارتقاء 34 شهيدًا بينهم 8 أطفال و3 نساء، وإصابة 111 آخرين بجراح مختلفة.
- ردا على عملية الاغتيال، أطلقت فصائل فلسطينية، عشرات الصواريخ، باتجاه المدن الإسرائيلية، في عملية أطلقت عليها سرايا القدس، اسم "صيحة الفجر".
- فجر الخميس، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي التوصل لوقف إطلاق النار مع إسرائيل بغزة، بوساطة مصرية.
- يسود الهدوء الحذر أجواء قطاع غزة، الخميس، بعد مرور أكثر من يوميْن دامييْن جّراء الهجمات التي شنّتها طائرات حربية إسرائيلية على أهداف بمناطق متفرقة من قطاع غزة.
- في وقت سابق الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاء حالة الطوارئ وعودة الحياة إلى طبيعتها، بعد الأنباء عن وقف إطلاق النار.
- وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، قالت، الخميس، إن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة، على مدار يومين، تسببت بتدمير 30 وحدة سكنية بشكل كلي وبليغ، و500 بشكل جزئي.
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