الصراع في اليمن
الأربعاء 4 يوليو 2018 10:41

شاهد: طلاب الحديدة ينزحون لأداء الامتحانات في صنعاء

أجبر القتال المستعر في مدينة الحُديدة نحو ألفي طالب بالمرحلة الثانوية على الفرار للعاصمة صنعاء.

ومن أجل أداء امتحاناتهم قطع الطلاب رحلة شاقة استغرقت ست ساعات على طريق جبلي مزروع بألغام أرضية ويتعرض لقصف جوي.

وبدأ وصول الطلاب والطالبات يوم 21 يونيو/حزيران لأداء الامتحانات التي تؤهلهم للالتحاق بالجامعات بعد تفجر المعارك بين المقاتلين الحوثيين والقوات السعودية والإماراتية في الحُديدة يوم 12 يونيو/حزيران.

ويقيم الطلاب حاليًا في مدارس أو مع أصدقاء أو أقرباء لهم، ويشير استقبالهم إلى محاولات سلطات الحوثي تخفيف الإحباط الاجتماعي في الأراضي التي تخضع لسيطرة الحوثيين.

ومعركة الحُديدة هي الأكبر في حرب تقترب من عامها الرابع، وتخشى الأمم المتحدة من أنها تخاطر بحدوث مجاعة في بلد يقدر أن 8.4 مليون شخص فيه يواجهون خطر الموت جوعا.

وقد خفت حدة المعارك الأسبوع الماضي، لكن الآلاف فروا ولا يزال آخرون كثيرون محاصرين بسبب الألغام الأرضية.

وأودت حرب اليمن بحياة ما يربو على عشرة آلاف شخص وأدت إلى أكثر الأزمات الإنسانية إلحاحًا في العالم، مع اعتماد 22 مليون يمني على المساعدات وبعد أن بات 8.4 مليون على شفا المجاعة.

المصدر
رويترز
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