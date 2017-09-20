مهرجانات
الأربعاء 20 سبتمبر 2017 14:24

شاهد: طقوس "مهرجان الموتى" في كمبوديا

اجتمع الكمبوديون في آخر أيام الاحتفال بمهرجان الموتى، الأربعاء، لتقديم الطعام والصلاة إلى أرواح أفراد العائلة والأصدقاء الذين توفوا.

وفي معبد "فيهار سور" على بعد حوالي 46 كيلومترا خارج العاصمة "بنوم بنه"، تجمع المئات لمشاهدة سباق وعروض الخيل والجاموس قبل الذهاب إلى المعبد لوضع الأرز في أطباق للرهبان، وهو إجراء يعتقد الكمبوديون أنه ينقل الطعام كهدية إلى أرواح الموتى عن طريق الرهبان.

ويأتي الناس كل عام من شتى المناطق لزيارة معبد "فيهار سور" لحضور المهرجان الذي يستمر لمدة أسبوعين، مع آمال الحظ والازدهار.

ويقام المهرجان المعروف أيضا باسم "بتشوم بن" من أجل تكريم الموتى، وتتوافد خلاله العائلات من قبل الفجر حاملين معهم الهدايا من طعام وشراب للرهبان، والصلاة داخل المعبد.

واكتسب المهرجان أهمية إضافية منذ سقوط الخمير الحمر، وهو النظام الذي قتل حوالي ثلث السكان (ما يقرب من 2.2 مليون شخص) في الفترة من 1975-1979.

المصدر
رويترز
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