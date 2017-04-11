الثلاثاء 11 أبريل 2017 19:15
شاهد: طفل يسقط تحت عجلات مترو أنفاق بأستراليا
أظهرت لقطات مروعة سقوط طفل صغير في الفجوة بين قطار الأنفاق والرصيف في أحد محطات مترو الأنفاق في مدينة سيدني الأسترالية.
وأظهرت اللقطات الصبي الصغير وهو يسير مع شقيقته وجديه في محطة "كرونولا" جنوب شرقي سيدني قبل أن ينزلق تحت عجلات القطار خلال ركوبه القطار المتوقف.
وعلى الفور، خرج جده من العربة وأخذ يؤشر بصورة مستميتة للسائق لكي لا يتحرك.
وسرعان من انحنى الجد على الأرض في محاولة لإنقاذ حفيده الصغير، ليتمكن في نهاية الأمر من إنقاذه.
المصدر
الجزيرة مباشر
صحف أجنبية
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