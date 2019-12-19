الخميس 19 ديسمبر 2019 21:30
شاهد: طفل يبحث عن أمه بعد إصابته بقصف روسي في ريف إدلب
قالت وسائل إعلام محلية معارضة إن عدة أطفال أصيبوا جراء قصف بصواريخ فراغية من الطيران الحربي الروسي على قرية تل مرديخ في ريف إدلب الشرقي.
وبثت وسائل إعلام محلية صور تظهر المصابين من الأطفال أثناء تلقيهم العلاج بعد إصابتهم.
وبث الصحفي السوري "حافظ ترمان" على فيسبوك مقطع فيديو لطفل صغير يطلب الذهاب لأمه والدماء تملأ وجهه بعد إصابته في قرية تل مرديخ في ريف إدلب الشرقي.
ويتواصل قصف قوات النظام والطيران الروسي لمدن وبلدات محافظة إدلب، وهو القصف الذي نتج عنه دمار كبير وحركة نزوح واسعة.
المصدر
الجزيرة مباشر
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