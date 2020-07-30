العراق
الخميس 30 يوليو 2020 16:10

شاهد: طفل نام في إناء ماء من شدة الحر يحصد تعاطف الجميع

حاز طفل صغير على تعاطف كبير من قبل رواد مواقع التواصل في العراق، حين ظهر في مقطع فيديو، وهو جالس على حوض صغير مملوء بالماء وهو يغالب النعاس.

وبسبب ارتفاع درجات الحرارة في العراق وانقطاع التيار الكهربائي، لجأ طفل صغير من محافظة ميسان جنوبي البلاد إلى الجلوس داخل إناء بلاستيكي به ماء وغالبه النعاس هناك.
وأظهر مقطع فيديو الصغير وهو يغالب النعاس تحت صنبور الماء وداخل الإناء البلاستيكي، ولما فتح عينيه على صوت أهله نظر ناحيتهم وابتسم ببراءة طفولية.

تعاطف مع طفل "الطشت"

نال الطفل الصغير تعاطفا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بعد انتشار فيديو نومه في الإناء الذي يسمى في العراق بـ"الطشت".
وطالب مغردون بتوفير الكهرباء للسكان رأفة بحال الأطفال الصغار وكبار السن والمرضى.

وتوجه آخرون بإلقاء اللوم على الحكومة والمسؤولين على حدوث مثل هذا المشهد.
وقال علي المياحي "طفل من ميسان يومين ما نايم هو وأهله بسبب الكهرباء وها هي النتيجة".
وغرد المدون والإعلامي فراس السراي "وقال هذا الطفل سيقاضيكم ويقاضيكم ويقاضيكم يوم لا ينفع الندم".

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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العراق
ميسان
طفل
حوض
بلاستيك
النعاس

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