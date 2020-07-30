شاهد: طفل نام في إناء ماء من شدة الحر يحصد تعاطف الجميع
وبسبب ارتفاع درجات الحرارة في العراق وانقطاع التيار الكهربائي، لجأ طفل صغير من محافظة ميسان جنوبي البلاد إلى الجلوس داخل إناء بلاستيكي به ماء وغالبه النعاس هناك.
وأظهر مقطع فيديو الصغير وهو يغالب النعاس تحت صنبور الماء وداخل الإناء البلاستيكي، ولما فتح عينيه على صوت أهله نظر ناحيتهم وابتسم ببراءة طفولية.
طفل من ميسان يوميين مانايم هو واهله بسبب الكهرباء وهايه النتيجه pic.twitter.com/7EgypAhwo2— علي المياحي (@0_0Karbalaei) July 29, 2020
نال الطفل الصغير تعاطفا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بعد انتشار فيديو نومه في الإناء الذي يسمى في العراق بـ"الطشت".
وطالب مغردون بتوفير الكهرباء للسكان رأفة بحال الأطفال الصغار وكبار السن والمرضى.
🔴 شمسوين ؟؟#هذا_الطفل_سيقاضيكم#ويقاضيكم_ويقاضيكم— Firas W. Alsarray - فراس السراي (@firasalsarrai) July 29, 2020
يوم لاينفع الندم #عراق_بلا_كهرباء pic.twitter.com/TnBkpZ7sjj
وتوجه آخرون بإلقاء اللوم على الحكومة والمسؤولين على حدوث مثل هذا المشهد.
وقال علي المياحي "طفل من ميسان يومين ما نايم هو وأهله بسبب الكهرباء وها هي النتيجة".
وغرد المدون والإعلامي فراس السراي "وقال هذا الطفل سيقاضيكم ويقاضيكم ويقاضيكم يوم لا ينفع الندم".