شاهد: طفل عمره 5 سنوات يقود سيارة على طريق سريع في أمريكا

ووفقا لشرطة المرور في يوتا التي أوقفت الصبي، الإثنين، فقد غادر منزله بعد جدل مع والدته التي رفضت أن تشتري له هذه السيارة الرياضية الإيطالية الباهظة الثمن التي يحلم بها.

وكتبت الشرطة على تويتر "قرر أن يقود السيارة بنفسه ويذهب إلى كاليفورنيا لشرائها.. ولم يكن يحمل إلا ثلاثة دولارات في محفظته".

وتبلغ تكلفة أرخص سيارات لامبورغيني نحو 200 ألف دولار.

ويظهر مقطع فيديو بثته الشرطة سيارة رباعية الدفع يقودها الطفل وهي تشق طريقها على الطريق السريع بين السيارات والشاحنات التي كانت تتجاوزها.

ثم توقفت السيارة على الجانب الأيسر من الطريق عندما قام الشرطي ريك مورغان بتشغيل صفارات الإنذار.



وأوضحت شرطة المرور في يوتا في بيان، الثلاثاء، "عندما اقترب مورغان من باب السائق، لم يستطع رؤية رأس السائق على المرآة الجانبية".

One of our Troopers in Weber Co. initiated a traffic stop on what he thought was an impaired driver. Turns out it was this young man, age 5, somehow made his way up onto the freeway in his parents' car. Made it from 17th and Lincoln in Ogden down to the 25th St off-ramp SB I-15. pic.twitter.com/3aF1g22jRB