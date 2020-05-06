الولايات المتحدة
الأربعاء 6 مايو 2020 23:31

شاهد: طفل عمره 5 سنوات يقود سيارة على طريق سريع في أمريكا

الطفل قاد سيارة والديه بعدما تجادل مع والدته التي أبلغته بأنها لن تشتري له سيارة لامبورغيني
مواقع التواصل
أوقف صبي يبلغ من العمر خمس سنوات على طريق سريع في ولاية يوتا في غرب الولايات المتحدة فيما كان يقود سيارة العائلة متوجها إلى كاليفورنيا لشراء سيارة لامبورغيني.

ووفقا لشرطة المرور في يوتا التي أوقفت الصبي، الإثنين، فقد غادر منزله بعد جدل مع والدته التي رفضت أن تشتري له هذه السيارة الرياضية الإيطالية الباهظة الثمن التي يحلم بها.

وكتبت الشرطة على تويتر "قرر أن يقود السيارة بنفسه ويذهب إلى كاليفورنيا لشرائها.. ولم يكن يحمل إلا ثلاثة دولارات في محفظته".
وتبلغ تكلفة أرخص سيارات لامبورغيني نحو 200 ألف دولار.

ويظهر مقطع فيديو بثته الشرطة سيارة رباعية الدفع يقودها الطفل وهي تشق طريقها على الطريق السريع بين السيارات والشاحنات التي كانت تتجاوزها.

ثم توقفت السيارة على الجانب الأيسر من الطريق عندما قام الشرطي ريك مورغان بتشغيل صفارات الإنذار.


وأوضحت شرطة المرور في يوتا في بيان، الثلاثاء، "عندما اقترب مورغان من باب السائق، لم يستطع رؤية رأس السائق على المرآة الجانبية".

وقد تمكن الصبي الذي لم يتم الكشف عن هويته، من القيادة لمسافة تراوح بين ثلاثة وأربعة كيلومترات قبل توقيفه ولحسن الحظ لم يتسبب في وقوع أي حادث.

وقالت الشرطة "أكدت الأسرة أنه في ذلك الصباح، كان الصبي في رعاية قريب مسن وكان نائما حين أخذ الصبي مفاتيح السيارة".  وذكر والدا الطفل أنه لم يسبق له قيادة سيارة من قبل.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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سيارة

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