الخميس 5 مارس 2020 21:13
شاهد: طفل سوري يبني ساترا حول خيمته لحمايتها من مياه الأمطار
يواجه اللاجئون والنازحون السوريون ظروفا صعبة في المخيمات التي يقيمون بها، خاصة خلال فصل الشتاء.
ويتسبب هطول الأمطار بكثافة في غرق الخيام والأمتعة الخاصة باللاجئين والنازحين.
ولجأ عبد الغني، وهو طفل سوري نزح مع أمه وإخوته إلى أحد المخيمات بعد مقتل والده، إلى حفر قناة صغيرة حول الخيمة التي يقيم فيها مع عائلته في محاولة لمنع مياه الأمطار من إغراق الخيمة كما حدث في السابق.
كما قام عبد الغني ببناء ساتر صغير حول الخيمة في محاولة لزيادة تحصينها أمام مياه الأمطار.
المصدر
الجزيرة مباشر
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