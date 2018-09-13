حوادث
الخميس 13 سبتمبر 2018 10:40

شاهد: طفل أمريكي ينجو بأعجوبة بعدما اخترق سيخ شواء جمجمته

نجا طفل أمريكي في العاشرة من عمره بأعجوبة بعدما اخترق سيخ شواء جمجمته، من الوجه ليخرج من الناحية الأخرى.
ماذا حدث:
  • وقعت الحادثة يوم السبت الماضي بعد هاجمت مجموعة من الدبابير الطفل خافيير كننغهام أثناء وجوده أعلى شجرة في منزل أسرته بمدينة هاريسونفيل بولاية ميزوري الأمريكية.
  • اضطر الطفل إلى القفز إلى الأرض هربا من الدبابير، لكنه سقط فوق سيخ شواء اخترق وجهه وخرج من مؤخرة رأسه.
  • قال كوجي إبرسول، مدير جراحات الأعصاب والأوعية الدموية في مستشفيات جامعة كنساس، إن إزالة سيخ الشواء لم تكن عملية سهلة.
  • لكن الطبيب أشار إلى أن الطفل كان محظوظا؛ فرغم اختراق السيخ لجمجمة الطفل فإن الإصابة أخطأت العين والمخ والحبل والشوكي والأوعية الدموية الرئيسية.
المصدر
أسوشيتد برس
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