الأحد 27 أغسطس 2017 21:40
شاهد: طفلة يمنية تنجو من ضربة جوية للتحالف العربي قتلت أسرتها
ترقد بثينة محمد منصور التي لا يتجاوز عمرها الخمسة أعوام في إحدى مستشفيات العاصمة اليمنية صنعاء من دون أن تدري أن والديها وأخوتها الخمسة وخالها قُتلوا في ضربة جوية سوت منزلهم بالأرض
وقال خال آخر للطفلة يدعى صالح محمد سعد إن شقيقه منير وهو من ضمن الضحايا هرع إلى منزل الأسرة عندما اتصل به والد بثينة في الثانية صباحا وقال إن الطائرات الحربية تقصف حي فج عطان الذي يقطنون فيه.
وأضاف "قمنا بالبحث فانتشلنا أول شيء البنات،البنات وبعدها انتشلنا منير أخي وبعدين لقينا بثينة وأخواتها الباقيين".
وفي المستشفى قال طبيب يدعى محفوظ الصغير متحدثا عن حالة بثينة "هذه الطفلة تعاني من عدة كسور في عظام الجمجمة وفي العظام الأخرى وارتجاج في الدماغ وتحتاج إلى المكوث في المستشفى لعدة أيام، عيونها متورمة ومغلقة".
وقال التحالف العربي في بيان إنه سيجري تحقيقا بشأن الضربة الجوية التي أسفرت عن مقتل 12 مدنيا على الأقل.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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