الخميس 13 أبريل 2017 23:54
شاهد| طفلة للسيسي: "المصروف مش جايب حاجة"
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لطفلة مصرية تشكو من غلاء الأسعار.
ووجهت الطفلة رسالة للحكومة المصرية قائلة "كل حاجة يا حكومة غالية، الشيبسي غالي والمصاصة غالية، واللبان غالي، والمصروف ما بقاش جايب حاجة، حسي بيا بقى يا حكومة"
وقالت موجهة كلامه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي :" المصروف مش جايب حاجة".
وتشكو مصر من أزمة غلاء حادة بعد انخفاض قيمة عملتها إلى مستوى 18 جنيها أمام الدلار بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
المصدر
سوشيال ميديا
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