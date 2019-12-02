شاهد: طفلة سورية تبكي والدها: حي أم ميت؟

تداول ناشطون سوريون مقطع فيديو مؤثر لولد وبنت مصابين في معرة النعمان، وهما مضرجان بالدماء، والبنت تسأل عن والدها قائلة "أمانة أبوي لساتو عايش. أمانة أبوي مات ولا لسه".

وحظيت عبارة "أبوي لساتو عايش" بتفاعل كبير على مواقع التواصل مرفقة بالفيديو. وبحسب ناشطين، فإن الطفلين من المصابين بعد القصف الجوي للنظام السوري الذي استهدف صباح اليوم سوق الخضار في مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي شمال سوريا. وأسفر القصف عن مقتل 15 شخصا وإصابة أكثر من 27 آخرين. استهداف سوق شعبية أوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن النظام السوري يواصل استهداف الأبرياء في مناطق خفض التصعيد بمحافظة إدلب.

قالت الوزارة التركية في بيانها "اليوم تعرضت سوقان شعبيتان في إدلب لقصف مكثف من قِبل مقاتلات النظام السوري، وقُتل في هذه الهجمات 14 مدنيا بينهم أطفال ونساء، وأصيب 27 آخرين". في مايو/آيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 من سبتمبر/أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت "خفض التصعيد".

قتل أكثر من 1300 مدنيا جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 من سبتمبر/ أيلول 2018.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية.