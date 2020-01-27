شاهد: طفلة تشترك بمسابقة مواهب لتعالج أمها فتفجع بنبأ وفاتها على الهواء

أظهر مقطع فيديو مؤثر، لحظة تلقي طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا، نبأ وفاة أمها على الهواء مباشرة، بعد فوز الطفلة في مسابقة للمواهب بإندونيسيا.

الطفلة وتدعى جنة، قررت المشاركة في برنامج للمواهب في بلدها، على أمل الفوز بالجائزة النقدية والتي تبلغ قيمتها 28 ألف جنيه إسترليني (35 ألف دولار)، لتوفير المال اللازم لعلاج أمها المريضة.

واجتازت جنة أولى مراحل المسابقة بنجاح بعدما أبهرت لجنة التحكيم، وحين صعدت للجولة الثانية أرادت أن تدخل السعادة على قلب والدتها فقررت الاتصال بها أثناء وقوفها على المسرح.

Sambungan..



"Jannah & keluarga sayang Mama.. Tapi Allah lebih sayangkan Mama"



Allah!

2/2 pic.twitter.com/Yt7GI73XO9 — Azim Kamaruzzaman (@RealAzimK) January 21, 2020

وفوجئت الطفلة بصوت عمها الحزين يرد عليها، ويخبرها على الهواء مباشرة بنبأ رحيل الأم قبل لحظات فقط من اتصال ابنتها.

وتلقت الطفلة الخبر المفجع قائلًا "تحدثت والدتك إن عليكِ أن تكوني قوية لتتمكني من رعاية أسرتك. نحن نحبها جميعًا ولكن أحبها الله أكثر ودعاها إليه. لقد توفيت أمكِ".

وفور سماعها تلك الكلمات، دخلت الطفلة في نوبة بكاء وتدفقت دموعها كالمطر على خديها، بينما شاركها أعضاء لجنة التحكيم البكاء وحاولوا تهدئتها والشد من أزرها.

واحد من أعضاء لجنة التحكيم، نشر مقطع الفيديو للفتاة والخاص بمكالمة عمها على حسابه بموقع تويتر، معلقًا "عمرها فقط 14 عامًا، تجاوزت الجولة وقررت إبلاغ أمها بالخبر السار، لكن عمها كان لديه بعض الأنباء السيئة للغاية. كانت والدتها قد توفيت قبل دقائق قليلة".