الخميس 5 ديسمبر 2019 20:21
شاهد: طفلان على رصيف في البصرة يثيران تعاطف العراقيين
تداول عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفلين نائمين أحدهما يحتضن الآخر على رصيف في المدينة الصناعية بمنطقة حمدان جنوبي البصرة وسط أجواء باردة.
التفاصيل
- يظهر الفيديو المتداول اقتراب جنود من الجيش العراقي من الطفلين وإيقاظ أحدهما لسؤاله عن سبب النوم على الرصيف وسط أجواء باردة.
- رد الطفل بأن والدهما غير موجود وأن أمهما طلبت منهما الخروج لجلب المال.
- الفيديو لقي تعاطفا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق وحملوا السلطات العراقية مسؤولية مثل هذه الحالات، بسبب التدهور الاقتصادي في البلاد.
المصدر
الجزيرة
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