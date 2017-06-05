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الاثنين 5 يونيو 2017 11:56

شاهد: طريقة مثالية للإفلات من محاولات الاختطاف

أفضل طريقة للتخلص من محاولات الاختطاف في الشوارع
نشرت صفحة "C Channel" على فيسبوك، لقطات ترصد الطريقة المثلى للتصدي لمحاولات الاختطاف في الشارع.

وعرضت اللقطات كيفية تخلص الفتاة من محاولات الاختطاف والتملص من خاطفيها عن طريق حركات معينة تستخدم فيها كفوف يديها والدوران حول نفسها بطريقة معينة للتخلص من قبضة الخاطفين والإفلات منهم بسرعة.

وعلى الرغم من نشر الفيديو لأول مرة منذ ديسمبر الماضي، إلا أنه أعيد تداوله قبل يومين على مواقع التواصل الاجتماعي ليحقق نحو مليوني مشاهدة على صفحة "MetDaan" بموقع فيسبوك.

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المصدر
الجزيرة مباشر
فيسبوك
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محاولات الاختطاف
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