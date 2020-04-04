شاهد: طريقة إعداد أشهر الوجبات السريعة بالمنزل

ازدادت رغبة النساء والرجال حول العالم في تعلم وصفات طهي جديدة مع اضطرار الملايين للبقاء بمنازلهم للوقاية من العدوى بجائحة كورونا.

وقد ترسخت في العقود الأخيرة عادة ذهاب الشباب والأسر للمطاعم وتناول الأكل بالخارج، وقل اعتماد البعض على الطبخ المنزلي، ولكن يبدو أنه من منح الأزمة هو اضطرار الكثيرين للطهي، وتجنب شراء الطعام من الخارج.

كما يستحسن البعض عدم الاعتماد على خدمة التوصيل للمنازل في شراء الطعام الجاهز، خشية أن يكون "كيس الطعام" أو النقود أو أي شيء يلمسه سائقو التوصيل عرضة للعدوى، نظرا لأنهم يعملون طوال اليوم بالخارج، ويتنقلون من مكان لآخر.

يتخوف البعض من انتقال العدوى أثناء البقاء في المنازل بسبب الاعتماد على خدمة التوصيل المنزلي وعدم اتخاذ التدابير اللازمة (غيتي)

لذا، فلا حل أمامنا إلا ببذل الجهد، وطهي الطعام عدة مرات بالأسبوع، واختيار وصفات ممتعة للاستغناء عن الشراء من الخارج.

ويطالب الأطفال أمهاتهم بشراء الوجبات الجاهزة، فتهرعن سريعا لمدرسة يوتيوب لإشباع رغبة الأبناء وتفادي شراء وجبات من الخارج.

وقد يكون إعداد الوجبات الشهيرة بالمنزل أقل تكلفة، كما أنه أكثر سلامة صحيا، ويساعد على إشراك أفراد الأسرة في إعداد بعض الوجبات، وبخاصة الأطفال الذين يعشقون إعداد البيتزا والمعجنات بأنفسهم.

يشعر الأطفال بالسعادة البالغة أثناء المشاركة في إعداد وطهي الطعام بالمنزل (غيتي)

وبالإضافة لكل ما سبق، فإن طهي الطعام "بحب" لأفراد الأسرة يمنح الطاهي/ الطاهية شعورا بالسعادة، ويُشعر الآخرين بالتقدير وأن هناك من يتعب لإسعادهم.

تتفنن مدونات ومدونو الفيديو على يوتيوب في محاولة تقليد وصفات المطاعم الشهيرة منزليا بطريقة لذيذة وصحية بالمنزل، ورغم اختلاف الوصفات وتباين الرغبات، اخترنا لكم وصفات سلسة وأعلى مشاهدة بين مستخدمي يوتيوب لهذه الأكلات الشهيرة:

1- الشاورما:

يمكن إعداد الشاورما بالبيت بأكثر من طريقة، البعض يحاول محاكاة الشكل الهرمي للسيخ بالمحلات ثم يضعها بالفرن، والبعض يكتفي بتتبيل الدجاج جيدا والشوي بالفرن للوصول إلى الطعم المطلوب.

يقدم أكثر من مدون على يوتيوب إبداعتهم الخاصة في إعداد الشاورما، اخترنا لكم طريقة سهلة تقوم على تتبيل الدجاج بعد تنظيفه جيدا وقصه، والتتبيلة عبارة عن: (فلفل أسود، جنزبيل بودرة، زعتر ناشف، كزبرة، هيل، رشة من القرنفل المطحون، ثوم بودرة، وملعقة خل، وملعقة ليمون، صلصة أو معجون شيلي، ملعقتان ماء، وزيت نباتي، وفصتان ثوم ناعم)، ويفضل وضع الدجاج في التتبيلة عدة ساعات أو يوم كامل داخل الثلاجة.

يمكن شوي الدجاج بالفرن، أو قليه على النار مع قليل من الزيت، أو الجمع بينهما: الشوي قليلا ثم التحمير على النار.

أما عن طريقة عمل صلصة الثومية، فهي عبارة عن كوب من الزبادي، مع ثلاث ملاعق مايونيز و3 فصوص مفرومة ناعم، وملعقة زيت) مع خلطهم جيدا، وهناك طرق أخرى لإعداد الثومية باستخدام النشا أو البطاطس.

وبعد ذلك يمكن فرد العيش الصاج، ووضع ملعقة ثومية، وفرد الدجاج الشاورما مع بطاطس وخيار مخلل حسب الرغبة، ولف الخبز جيدا ووضعه على "جريل" ليتماسك ويكتسب الخطوط الذهبية المحببة.

إعداد الشاورما على طريقة مدون الفيديو محمود افرنجية

2- كنتاكي:

الوجبة التي يعشقها الأطفال والكبار على حد سواء؛ الدجاج المقرمش اللذيذ، وسلطة الكولو سلو الغنية بصوص المايونيز، وصفة سرية لكن بعض الأمهات استطعن بمحاولات دؤوبة أن يصلن إلى وصفات قريبة جدا لوصفة المطاعم.

تعتمد الطريقة باختلاف الوصفات على تتبيل الدجاج لوقت طويل في اللبن والتوابل وإحداث فتحات بالشوكة أو السكينة فيه كي تنفد التتبيلة للداخل، وتُطري اللحم.

وبعد النقع لساعات طويلة، يمكنك تحضير خلطة سحرية من التوابل لتمتزج من الطحين (لكل كيلو دجاج كوب ونصف من الدقيق، نص كوب من النشا، معلقة كركم، فلفل أسود، ريحان مجفف، ملعقة زعتر مجفف، زنجبيل مجفف، بابريكا، ملح، ثوم بودر) وهناك وصفات أخرى تستخدم البقسماط المطحون مع عدد من التوابل، ثم تقلى في زيت ساخن، وتخفض الحرارة بعد صدمة القلي الأولى، لمنح الدجاج فرصة للنضج من الداخل على مهل.

مقطع إعداد الدجاج بطريقة كنتاكي لمدونة الفيديو ليلى جواد يحصد أكثر من 6 مليون مشاهدة

طريقة أخرى لإعداد الدجاج المقرمش على طريقة مدونة الفيديو المصرية الشهيرة وفاء

3- البيتزا:

تختلف الأذواق في تناول البيتزا، ولكن تعد بيتزا البيبروني هي الأشهر على الإطلاق، ومن العسير أن تجد من لا يحب البيتزا، وبخاصة من الأطفال.

ميزة إعداد البيتزا في البيت، أنها أرخص، ويمكن أن تستخدم مكونات صحية، خاصة وأن البيتزا بالمطاعم تستخدم الكثير من الزيوت والأملاح والجبنة، وهو ما يمكن أن تتداركه بالمنزل، والأجمل من ذلك، يمكن أن تعد بيتزا تناسب كل شخص بالعائلة. لن تتعب كثيرا، فقط ستختلف المكونات فوق العجينة بناء على طلب الجمهور.

ويعتمد نجاح البيتزا بالأساس على إعداد العجينة والصلصة، وتختلف طريقة العجينة من وصفة لأخرى، وأشهر الوصفات هي اعتماد عجينة (طحين، ماء، ملعقة صغيرة خميرة، ملح) ولكن هناك اجتهادات أخرى بالزيادة والنقصان.

أما طريقة إعداد الصلصة، فيفضل الاعتماد على الطماطم الطازجة، مع خليط البصل والتوابل لعمل معجون طبيعي لذيذ يربط بين كل مكونات البيتزا.

البيتزا المنزلية باختلاف مكوناتها من قناة "عالم مروة" على يوتيوب

طريقة سهلة لإعداد بيتزا سريعة بدون فرن لمدونة الفيديو فاطمة أبو حاتي

4- البرغر

أمور بسيطة يمكن أن تغير الطعم وتمنح الوصفة طعما احترافيا كالمطاعم العريقة، أكبر دليل على ذلك هو إعداد البرغر.

يمكن تجهيز البرغر من الألف إلى الياء في المنزل، إعداد شرائح البرغر، والصوص الشهي، وحتى الخبز يمكن خبزه بسهولة لتمنح بيتك رائحة زكية، فلا أزكى من رائحة الخبز بالبيت.

الطريقة ببساطة أن تضع توابل على اللحمة المفرومة (حسب اختياراك وتوجد توابل جاهزة للبرغر)، وتعد أقراص البرغر وتغلفها بالبلاستيك ثم تضعها قليلا بالثلاجة حتى تتماسك.

ويمكنك استبدال قلي البرغر في الزيت بالشوي على "الجريل" ثم قسم الخبز لشريحتين وقم بشوي الوجه الداخلي في نفس مكان البرغر ليكتسب نكهة وطعما لذيذا، وكذلك قم بشوي البصل والطماطم بعد الخبز.

يمكنك الاستعانة بالصلصات الجاهزة كالمايونيز والكاتشب، أو إعداد صلصة على طريقتك، ووضع شرائح الخبز والصوصات واللحم والجبنة الشيدر والطماطم والخس متراصة وتغليفها بورقة زبدة لإحكام السيطرة على الساندويتش.

مقطع إعداد البرغر على قناة مروة الشافعي يحصد أكثر من مليون وربع مشاهدة

أما عن مكونات الخبز عبارة وفقا لطريقة قناة الشيف أحمد على يوتيوب، فهي عبارة عن كوب طحين، ثلاث أرباع كوب حليب بحرارة الغرفة، ربع كوب زيت نباتي، نصف ملعقة خميرة جافة فوري، ملعقة طعام سكر، ملعقة صغيرة ملح، سمسم على الوجه حسب الرغبة.

طريقة إعداد خبز البرغر على طريقة قناة الشيف أحمد على يوتيوب

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