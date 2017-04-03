شاهد: طرق سهلة لعمل ورق العنب

تعتمد كثير من الشابات والمتزوجات حديثا على قنوات اليوتيوب والمقاطع الصغيرة في تعلم الوصفات الجديدة وتقليد وجبات المطاعم الشهيرة.

ورغم زيادة الإقبال على الوجبات الجاهزة والوصفات الغربية، إلا أن وجبة المحشي تتربع على عرش المطعم الشرقي عبر الأجيال.

وتجد كثير من الزوجات العاملات والشابات صعوبة في إنفاق ساعات في إعداد وجبة محشي تؤكل في "5 دقائق". لذا ابتكرت قنوات الطبخ طرق أسهل لسلق ورق الكرنب ولف المحشي وأيضا الاستغناء عن "لف الأوراق" تماما واستبدالها بكعكة ورق العنب أو مكعبات المحشي المعدة في قوالب "الكاب كيك".

ونشرت قناة "المطبخ العربي" على موقع يوتيوب مقطع فيديو لطريقة إعداد "كيكة ورق العنب" بطريقة سهلة.

كما نشرت قناة k.asma3li cooking على يوتيوب مقطع فيديو يشرح طريقة إعداد محشي ورق العنب بقالب الكب كيك، ليظهر في النهاية على شكل مكعبات صغيرة.

وتنوعت تعليقات المتابعين بين مرحب بتلك الطرق الجديدة ومتحفظ على عمل ورق العنب بطريقة تختلف عن الطريقة المعتادة.