الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 23:24
شاهد: طرفا حرب اليمن يتبادلان المصافحة وقائمتين بالأسرى
تبادل مندوبون عن طرفي الحرب في اليمن مصافحة نادرة وقائمين بأسماء نحو 15 ألف أسير ليشملهم اتفاق لتبادل الأسرى على سبيل بناء الثقة في محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.
تبادل الأسرى:
- العضو في وفد الحكومة اليمنية في ملف تبادل الأسرى عسكر زعيل قال إنهم قدموا قائمة بأسماء 8576 شخصا فيما قدم الحوثيون قائمة بأسماء 7487 شخصا.
- عضو الوفد الحوثي عبد القادر مرتضى أكد أن عدد الأسماء المدرجة في اللوائح بلغ حوالي 15 ألفا من الطرفين بين أسرى ومعتقلين، بينهم مواطنون إماراتيون وسعوديون.
- مصادر من الوفدين قالت إنه من المفترض أن تستكمل عملية تبادل الأسرى بحلول شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.
- مبادلة الأسرى ستجرى عبر مطاري العاصمة صنعاء، الذي يسيطر عليه الحوثيون، ومطار سيئون في جنوب البلاد، الذي تسيطر عليه الحكومة، في عملية تشرف عليها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
- مصادر داخل المحادثات قالت أن من بين أسماء الأسرى نحو 200 ضابط من ذوي الرتب الكبيرة.
- وفد الحوثيين قال إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق بشأن المفقودين.
- مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث قال إن تبادل الأسرى سيكون عملية "كبيرة جدا من ناحية الأعداد التي نأمل أن يتم الإفراج عنها في غضون بضعة أسابيع".
- عملية تبادل الأسرى المرتقبة تعد الأكبر بين الطرفين منذ اندلاع الحرب في اليمن.
- يوهانس براور رئيس بعثة الصليب الأحمر في اليمن أكد أن المنظمة ستشرف على عملية التبادل، مشيرا إلى أن العملية سوف تستغرق عدة أسابيع.
- المنظمة الدولية قالت الأسبوع الماضي إن العملية ربما تشمل ما يتراوح بين 5000 و8000 معتقل.
قضايا شائكة:
- رغم التقدم الذي تحقق في ملف الأسرى، استبعد الوفد الحكومي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال الجولة الحالية من المحادثات.
- مصادر في الأمم المتحدة أكدت أن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش سينضم الأربعاء الى المحادثات الجارية في السويد بين طرفي النزاع اليمني، والمقرر أن تستمر حتى يوم الخميس.
- مصادر في المحادثات قال إن غريفيث جمع زعماء الوفدين معا للمرة الأولى في اجتماع حضره سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي.
- غريفيث يأمل في الاتفاق على إجراءات لبناء الثقة وهيئة حكم انتقالية لتمهيد الطريق أمام مفاوضات سياسية لإنهاء الصراع، الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص.
- طرفا الحرب لم يتوصلا بعد إلى تسوية لقضايا مثل وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وإعادة فتح مطار صنعاء ودعم البنك المركزي.
- الأمم المتحدة اقترحت انسحاب قوات الطرفين من مدينة الحديدة الساحلية، التي تمثل شريان حياة للملايين الذين يواجهون شبح المجاعة، ووضع المدينة تحت سيطرة كيان مؤقت.
- رويترز نقلت عن مصادر إن الاقتراح يتضمن تشكيل "لجنة مشتركة أو كيان مستقل" لإدارة المدينة والميناء بعد انسحاب الطرفين، مع نشر مراقبين من الأمم المتحدة.
- وزير الخارجية ورئيس وفد الحكومة في المحادثات خالد اليماني قال إن المدينة يجب أن تكون تحت سيطرة الشرطة التابعة لوزارة الداخلية باعتبار ذلك مسألة تتعلق بالسيادة.
- الحوثيون يقولون إنه يجب أن تُكون المدينة منطقة محايدة.
- مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث يسعى لتجنب شن هجوم شامل على الحديدة خط الإمداد الرئيسي ونقطة دخول أغلب البضائع والمساعدات الحيوية لليمن.
- التحالف الذي تقوده السعودية أعلن أن العمليات العسكرية مستمرة في الحديدة.
- التحالف بدأ في شهر يونيو/ حزيران هجوما على الحديدة في محاولة للسيطرة عليها وإضعاف الحوثيين.
- المحادثات تجرى وسط ضغوط من دول غربية على السعودية والإمارات، اللتين تقودان التحالف، من أجل إنهاء الحرب التي دفعت اليمن إلى شفا مجاعة.
- السعودية والإمارات تريدان الخروج من الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص، بعد أن واجها جمودا عسكريا منذ سنوات.
- الدول الغربية، التي يمد بعضها التحالف بالسلاح ومعلومات المخابرات، تريد هي أيضا وضع نهاية للحرب.
المصدر
وكالات