الدوري الإنجليزي
الجمعة 28 أبريل 2017 00:44

شاهد: طرد فيلايني لاعب مانشستر يونايتد بعد أن "نطح" أغويرو

طرد البلجيكي مروان فيلايني لاعب مانشستر يونايتد بعد أن نطح الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي في قمة مدينة مانشستر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقام فيلايني بعرقلة أغويرو في الدقيقة 82 لينال البطاقة الصفراء ثم عاد وعرقله مرة أخرى بعدها بدقيقة واحدة.

وقام فيلايني بنطح أغويرو  ليسقطه أرضا أمام الحكم الذي طرده على الفور.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين ليبقى مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 65 نقطة وخلفه مباشرة مانشستر سيتي برصيد 64 نقطة.

المصدر
الجزيرة مباشر
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الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
أغويرو
فيلايني

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