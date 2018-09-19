دوري أبطال أوربا
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 23:13

شاهد: طرد رونالدو في الظهور الأول مع يوفنتوس بدوري الأبطال

كريستيانو رونالدو بعد طرده
طرد كريستيانو رونالدو في أول ظهور له في دوري الأبطال بقميص يوفنتوس، الأربعاء، بعد حصول المهاجم البرتغالي على بطاقة حمراء في الدقيقة 29 من المواجهة أمام بلنسية الاسباني.

 

وأظهرت لقطات تلفزيونية رونالدو، الذي فاز بلقب دوري أبطال أوربا أربع مرات مع ريال مدريد، في التحام على ما يبدو بدون كرة مع منافس في منطقة جزاء فالنسيا وبدا مذهولا عندما أشهر الحكم الألماني فليكس بريش البطاقة الحمراء في وجهه.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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دوري أبطال أوربا
يوفنتوس الإيطالي
كريستيانو رونالدو
طرد (369636

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