الأربعاء 19 سبتمبر 2018 23:13
شاهد: طرد رونالدو في الظهور الأول مع يوفنتوس بدوري الأبطال
طرد كريستيانو رونالدو في أول ظهور له في دوري الأبطال بقميص يوفنتوس، الأربعاء، بعد حصول المهاجم البرتغالي على بطاقة حمراء في الدقيقة 29 من المواجهة أمام بلنسية الاسباني.
من كان يتوقع هذا السيناريو 😲— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) September 19, 2018
🔴 طرد لرونالدو في مباراته الأولى مع اليوفي في #دوري_الأبطال وردة فعل مؤثرة!#VALJUV #beINUCL pic.twitter.com/SwHjFMuPoo
وأظهرت لقطات تلفزيونية رونالدو، الذي فاز بلقب دوري أبطال أوربا أربع مرات مع ريال مدريد، في التحام على ما يبدو بدون كرة مع منافس في منطقة جزاء فالنسيا وبدا مذهولا عندما أشهر الحكم الألماني فليكس بريش البطاقة الحمراء في وجهه.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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