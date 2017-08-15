الثلاثاء 15 أغسطس 2017 21:35
شاهد: طبق "أومليت" مكون من 10 آلاف بيضة
شهدت بلدة "مالميدي" البلجيكية مهرجانًا لإعداد أكبر طبق "اومليت" باستخدام 10 آلاف بيضة.
وتم طهي الأومليت في مقلاة ضخمة يبلغ قطرها 4 أمتار وتزن نحو طن ونصف وسط حضور جماهيري كبير.
ويقام هذا المهرجان في البلدة منذ 22 عاما، ولكنه يجرى هذا العام وسط فضيحة تلوث البيض بالمبيدات والتي شملت عددا من الدول الأوربية، ومن بينها بلجيكا وهولندا وألمانيا وفرنسا المجاورة.
وقالت الشركة التي وردت البيض المستخدم في تجهيز الطبق الضخم إنها تأكدت من سلامة البيض.
المصدر
وكالات
كلمات مفتاحية