السبت 2 يونيو 2018 22:33
شاهد: طالبة تهبط بطائرة في أحد شوارع لوس أنجلوس
أظهر مقطع مصور هبوطا اضطراريا لطائرة صغيرة في أحد الشوارع في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.
وظهرت الطائرة وهي تقترب تدريجيا من الأرض قبل أن تهبط وتتوقف قبل إحدى إشارات المرور. وتم تصوير المقطع عن طريق كاميرا مثبتة في مقدمة إحدى السيارات التي كانت تسير في الطريق.
وقالت وسائل إعلام محلية إن طالبة في مركز لتعليم الطيران كانت بمفردها عندما واجهت مشاكل في المحرك، ما دفعها للهبوط اضطراريا فورا.
ونجحت الطالبة في تجنب الاصطدام بأسلاك الكهرباء والهبوط بسلام على الطريق.
المصدر
رويترز
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