الأربعاء 3 يناير 2018 21:48
شاهد: طالبان هنديان يطوران تطبيقا لتشغيل المركبات عبر الهاتف
طوّر طالبان هنديان يدرسان الهندسة تطبيقا لتشغيل المركبات عبر الهواتف الذكية عن بعد.
وقال الطالبان أنيش ياداف وأيشوارية كوشيك إنهما طورا تطبيقا أوليا يعمل عبر نظام تشغيل الأندرويد للهواتف الذكية، يمكن من خلاله تشغيل السيارات والدراجات النارية عن بعد عبر الهاتف.
وأوضح الطالب ياداف أن هذا التطبيق يمكنه تشغيل وإطفاء المحرك والتحكم في أنوار المركبة ونظام التكييف بها.
وقالت كوشيك إن الفكرة جاءتهما بعدما شكا والدها من عدم قدرته على تشغيل محرك سيارته خلال الشتاء.
المصدر
رويترز
الجزيرة مباشر
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