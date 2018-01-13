الصراع في سوريا
السبت 13 يناير 2018 19:58

شاهد: طاقم الجزيرة ينجو من القصف في ريف إدلب

نجا فريق الجزيرة من موت محقق بعدما استهدفت طائرات تابعة للنظام السوري مخيما للنازحين في ريف إدلب أثناء إعداد الفريق تقريرا عن معاناة النازحين.

وأطلقت طائرات النظام صاروخا سقط على مسافة قريبة للغاية من فريق الجزيرة أثناء تصوير التقرير الذي كان يرصد المصاعب التي يواجهها هؤلاء النازحون المقيمون في تجمع مؤقت في ريف إدلب.

وأظهرت الصور سقوط الصاروخ بشكل مباشر على المدنيين الهاربين من قصف قوات النظام على أحيائهم في ريف حماه.

المصدر
الجزيرة
كلمات مفتاحية
سوريا
قصف
النظام السوري
مراسل الجزيرة
نجاة

اقرأ أيضا

Thumbnail
أردوغان: سنسحق وحدات حماية الشعب الكردية السورية في عفرين
Thumbnail
سفير أمريكا في بنما يستقيل قائلا إنه لم يعد قادرا على خدمة ترمب

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم