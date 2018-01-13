السبت 13 يناير 2018 19:58
شاهد: طاقم الجزيرة ينجو من القصف في ريف إدلب
نجا فريق الجزيرة من موت محقق بعدما استهدفت طائرات تابعة للنظام السوري مخيما للنازحين في ريف إدلب أثناء إعداد الفريق تقريرا عن معاناة النازحين.
وأطلقت طائرات النظام صاروخا سقط على مسافة قريبة للغاية من فريق الجزيرة أثناء تصوير التقرير الذي كان يرصد المصاعب التي يواجهها هؤلاء النازحون المقيمون في تجمع مؤقت في ريف إدلب.
وأظهرت الصور سقوط الصاروخ بشكل مباشر على المدنيين الهاربين من قصف قوات النظام على أحيائهم في ريف حماه.
المصدر
الجزيرة
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