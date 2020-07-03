الجمعة 3 يوليو 2020 22:23
شاهد: طائر عملاق يختطف سمكة كبيرة ويطير بها في الهواء
انتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لطائر ضخم يحمل سمكة كبيرة ويطير بها علي شاطئ ميرتل بيتش، بولاية ساوث كارولينا، في الولايات المتحدة الأمريكية.
وذهل المتواجدون في ميرتل بيتش بسبب انقضاض طائر عملاق على سمكة حملها وطار بها.
وتضاربت آراء المغردين بين من قال إن الطائر عبارة عن نسر، وبين من خمن أنه طائر الكَندور الضخم، حيث يعتبر من أضخم الطيور القادرة على التحليق عالياً، إذ يبلغ وزن الطير البالغ 55-60 كيلوغراما، ويصل طوله إلى حوالي متر واحد، ويستطيع حمل عجل أو خروف صغير.
المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند