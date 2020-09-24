تركيا والناتو
الخميس 24 سبتمبر 2020 19:31

شاهد: طائرة تركية تزود أخرى تابعة للناتو بالوقود في الأجواء

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، أن طائرة تابعة لسلاحها الجوي، زوّدت أخرى تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بالوقود.

وأوضحت الوزارة في بيان أن طائرة تركية من طراز "KC-135R"، زودت طائرة للناتو من طراز "E-3A AWACS" بالوقود.

وأضاف البيان العملية تمت بناء على طلب حلف شمال الأطلسي.

وأشار البيان إلى أن عملية تزويد طائرة الناتو بالوقود، جرى في أجواء رومانيا.

ونشرت وزارة الدفاع التركية، مشاهد لعملية تزويد الطائرة بالوقود.

المصدر
الأناضول

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