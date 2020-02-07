حوادث طيران
الجمعة 7 فبراير 2020 21:16

شاهد: طائرة "تدهس" قاطرة طائرات وتودي بحياة سائقها

تويتر
دهست طائرة ركاب قاطرة طائرات كانت تسحبها في أحد مطارات العاصمة التايلندية بانكوك، ما أسفر عن مقتل قائد القاطرة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل لقطات فيديو للحادث تظهر كيف تعطلت القاطرة الصغيرة أثناء عملية السحب، في حين استمرت الطائرة في تحركها لتدهسها.

وتتبع الطائرة شركة طيران تايلندية منخفضة التكلفة "نوك أير".

وأعربت الشركة في بيان "عن أسفها الشديد" للحادث، مؤكدة أنها نقوم بعملياتها "وفق التزام صارم بمعايير وقواعد السلامة الدولية".

المصدر
الألمانية
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دهس
قاطرة لسحب الطائرات
تايلاند

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