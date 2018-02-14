حوادث طيران
الأربعاء 14 فبراير 2018 20:17

شاهد: طائرة أمريكية تهبط اضطراريا بعد فقدها غطاء المحرك

هبطت طائرة أمريكية اضراريا في ولاية هاواي الأمريكية بعد طيران غطاء أحد المحركات خلال رحلتها في الجو فوق المحيط الهادئ وعلى متنها نحو 370 شخصا.

وقالت متحدثة باسم شركة يونايتد أيرلاينز إن الطائرة كانت في رحلة من سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا إلى هونولولو عاصمة ولاية هاواي، عندما فقدت الطائرة غطاء المحرك الأيمن.

وأوضحت المتحدثة أنه تم اتخاذ كافة إجراءات السلامة لتهبط الطائرة بعدها بسلام.

وقالت سلطات الطيران إنها ستحقق في أسباب الحادث لمعرفة سبب فقد غطاء المحرك.

المصدر
أسوشيتد برس
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حوادث طيران
طائرة أمريكية
هبوط اضطراري
ولاية هاواي
ولاية كاليفورنيا

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