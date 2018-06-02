إيطاليا
السبت 2 يونيو 2018 11:18

شاهد: طائرات ترسم العلم الإيطالي في السماء احتفالا بـ"يوم الجمهورية"

احتفلت إيطاليا اليوم السبت بـ"يوم الجمهورية" الذي يوافق الثاني من يونيو/حزيران من كل عام.

وشملت الاحتفالات قيام القوات الجوية برسم العلم الإيطالي في سماء مدينة روما، بالإضافة إلى عروض أخرى متنوعة.

ويصادف يوم الجمهورية في إيطاليا ذكرى الاستفتاء على الدستور عام 1946 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وسقوط الفاشية بزعامة بينيتو موسوليني الذي حكم البلاد بين عامي 1922 و1943.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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روما
يوم الجمهورية
الفاشية
موسوليني
الحرب العالمية الثانية

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