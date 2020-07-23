تركيا
الخميس 23 يوليو 2020 18:09

شاهد: ضيف برنامج الاتجاه المعاكس يغادر حلقة عن آيا صوفيا.. ماذا حدث؟

لقطة من حلقة الاتجاه المعاكس
مواقع التواصل
غادر ضيف برنامج الاتجاه المعاكس الذي يقدمه الإعلامي السوري فيصل القاسم، على قناة الجزيرة، الحلقة التي ناقشت الجدل الدائر حول تحويل السلطات التركية "آيا صوفيا" إلى مسجد.

وتفاجأ القاسم بترك ضيفه الكاتب والباحث السياسي السوري عبدالمسيح الشامي، الاستديو على الهواء من برلين، بعد مواجهة ساخنة مع الصحفي التركي حمزة تكين الذي حل ضيفًا من الاستديو في إسطنبول.

ولم يرد الشامي على نداءات المذيع المتكررة بضرورة استكمال النقاش، بينما أبدى تكين استعداده لاستكمال النقاش، وإبراز ما لديه من أدلة وحقائق، تبرر قرار الحكومة التركية بشأن آيا صوفيا، معقّبا "الجبناء، ها هم يهربون هكذا عندما تبرز لهم الحقيقة".

وخلال الحلقة، هاجم الشامي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واتهمه بـ"إثارة الفتن واضطهاد المسيحيين والعمالة لإسرائيل وللغرب"، كما اتهم تركيا بـ"احتلال" إسطنبول، واتهم الدولة العثمانية بـ"الإرهاب"، مما دفع تكين للرد عليه بحزم.

وعرض تكين صورًا عدة تثبت اهتمام أردوغان بالمسيحيين لا "اضطهادهم"، كما أبرز عددًا من الوثائق التاريخية وأقوالًا لمؤرخين مسيحيين كبار بشأن الدولة العثمانية.

وأثارت مغادرة الشامي للقاء، تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال ناشطون إن الشامي لم يعد لديه حجة يستطيع إثبات وجهة نظره بها، وأن حمزة تكين قدم كل الإثباتات التي دفعت الطرف الآخر إلى مغادرة اللقاء.

ودافع عبد المسيح الشامي عن موقف مغادرته الحلقة، وانتقد عبر تويتر مقدم البرنامج، واتهمه بالانحياز إلى الضيف التركي، وهي مزاعم فندها عدد من المغردين.

وفي العاشر من الشهر الجاري، وقّع الرئيس أردوغان مرسوما بفتح آيا صوفيا مسجدًا للصلاة في إسطنبول بعد أن ألغت محكمة تركية مرسومًا حكوميًا يعود إلى عام 1934 يقضي بتحويل المبنى التاريخي إلى متحف.

ورفضت تركيا كل المواقف الغربية المنددة بإعادة آيا صوفيا مسجدا، مؤكدة أن هذه الخطوة التي كانت نتيجة قرار قضائي، شأن داخلي، وقال أردوغان إن إعادة آيا صوفيا مسجدا حق سيادي لبلاده.

ويعتبر "آيا صوفيا" صرحًا فنيًا ومعماريًا يقع في منطقة "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول، واستخدم لمدة 481 عامًا مسجدًا، قبل تحويله إلى متحف عام 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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