شاهد: ضيف برنامج الاتجاه المعاكس يغادر حلقة عن آيا صوفيا.. ماذا حدث؟
وتفاجأ القاسم بترك ضيفه الكاتب والباحث السياسي السوري عبدالمسيح الشامي، الاستديو على الهواء من برلين، بعد مواجهة ساخنة مع الصحفي التركي حمزة تكين الذي حل ضيفًا من الاستديو في إسطنبول.
"هم هكذا منذ عتيق الزمان"— Zaid Alnserat (@Al_naser_99) July 22, 2020
طوال الحلقة والأخ المسمى عبد المسيح وهو يدلي بأكاذيب لا حجة فيها ولا برهان ، بأسلوب قذر لا يليق بأدب الحوار ، وعندما دُحِضت هذه الأكاذيب بشواهد حمزة تكين تحجج بعدم أخذه وقت كافي للرد وغادر الحلقة . https://t.co/UoWPk7pP5n
ولم يرد الشامي على نداءات المذيع المتكررة بضرورة استكمال النقاش، بينما أبدى تكين استعداده لاستكمال النقاش، وإبراز ما لديه من أدلة وحقائق، تبرر قرار الحكومة التركية بشأن آيا صوفيا، معقّبا "الجبناء، ها هم يهربون هكذا عندما تبرز لهم الحقيقة".
وخلال الحلقة، هاجم الشامي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واتهمه بـ"إثارة الفتن واضطهاد المسيحيين والعمالة لإسرائيل وللغرب"، كما اتهم تركيا بـ"احتلال" إسطنبول، واتهم الدولة العثمانية بـ"الإرهاب"، مما دفع تكين للرد عليه بحزم.
وانتصر عبدَ الله على عبدِ المسيح ..والمسيح عليه السلام بريء من عبوديته— نوّارة (@naw_ara) July 23, 2020
أقوى مشهد في تاريخ الاتجاه المعاكس 😀@Hamza_tekin2023#حمزة_تكين 👍 pic.twitter.com/EB7qOrgqXf
وعرض تكين صورًا عدة تثبت اهتمام أردوغان بالمسيحيين لا "اضطهادهم"، كما أبرز عددًا من الوثائق التاريخية وأقوالًا لمؤرخين مسيحيين كبار بشأن الدولة العثمانية.
وأثارت مغادرة الشامي للقاء، تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال ناشطون إن الشامي لم يعد لديه حجة يستطيع إثبات وجهة نظره بها، وأن حمزة تكين قدم كل الإثباتات التي دفعت الطرف الآخر إلى مغادرة اللقاء.
يا عبدالمسيح .. ليش هربت يا راجل ؟!— د.عـبدالله العـمـادي (@Abdulla_Alamadi) July 22, 2020
هكذا علق @kasimf على انسحاب عبدالمسيح أو هروبه إن صح التعبير، من حقائق مؤلمة طرحها @Hamza_tekin2023 في الاتجاه المعاكس بالأمس حول #آيا_صوفيا .
شاهد لحظة الهروب .. pic.twitter.com/ZRSVSzhlnA
ودافع عبد المسيح الشامي عن موقف مغادرته الحلقة، وانتقد عبر تويتر مقدم البرنامج، واتهمه بالانحياز إلى الضيف التركي، وهي مزاعم فندها عدد من المغردين.
وفي العاشر من الشهر الجاري، وقّع الرئيس أردوغان مرسوما بفتح آيا صوفيا مسجدًا للصلاة في إسطنبول بعد أن ألغت محكمة تركية مرسومًا حكوميًا يعود إلى عام 1934 يقضي بتحويل المبنى التاريخي إلى متحف.
بالعكس دكتور فيصل أعطاك حقك في الوقت لكنك لم تكن مقنعا بكلامك وضعيف وغير مرتب بينما الضيف التركي كان مميزا مهذبا يتكلم بثقه والمستندات وبقوة البرهان لذلك انت أحسست بالضعف أمامه فهربت مثل الدجاجه— محمد سراج (@Xbd9TL6OnR3ILgz) July 22, 2020
مفيش داعي تلفق تهم للدكتور فيصل لتبرير هروبك
اعترف بضعفك أمام خصمك وانتهى الأمر https://t.co/msUsq9nPGl
ورفضت تركيا كل المواقف الغربية المنددة بإعادة آيا صوفيا مسجدا، مؤكدة أن هذه الخطوة التي كانت نتيجة قرار قضائي، شأن داخلي، وقال أردوغان إن إعادة آيا صوفيا مسجدا حق سيادي لبلاده.
ويعتبر "آيا صوفيا" صرحًا فنيًا ومعماريًا يقع في منطقة "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول، واستخدم لمدة 481 عامًا مسجدًا، قبل تحويله إلى متحف عام 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط.
الرجل فر أمام الهواء ولم يستطع الرد بعد أن افحمه حمزة تكين بالأدلة ..وحتى بعد مناشدة فيصل القاسم بالبقاء والرد والدفاع عن رأيه رفض ..العالم أجمع شهد بهروبه .. https://t.co/eZkOFDUn5W— ahmad aolad aissa (@AissaAbou) July 22, 2020
انتهى موضوع كذبة تدمير الجيش التركي ل #الكنائس في شمال #سوريا بعد هذا المقطع المدمر 🤣🤣🤣👌🇹🇷🇹🇷🇹🇷 https://t.co/q1OM7tJNKw— M. AlShugairi محمد الشقيري 🇶🇦 (@M_Shugairi) July 22, 2020
في مثل يمني يقول : الذي ماتقدر تطبخ تتعذر بالفرن كان خربان .— Abdulmajeed Al-Ghazaly (@naji734) July 22, 2020
الاعتراف بالهزيمة رجوله والتشكى والبكبكه شغل الحمقى وعديمى الشجاعه.كان كل حكيك شخصنه وشيطنة لاوردغان ولم تستطيع الرد على قضية:أحقية الدولة التركية بالتصرف بممتلكاتها
بل تنازلت كعربي عن المسجد الأقصى مقايضةً مع صوفيا https://t.co/1Sf23slPul
في لغة المواجهات هذا اسمه انسحاب تكتيكي! الرجل ما عمل شيءٍ خطأ! انسحب تكتيكيا زي ما بينسحب الأسد و حفتر! ليه حلال على اسياده ان ينسحبوا تكتيكيا و حرام على عبد المسيح الشامي؟— صقر الشرق (@Falcon_AlSharq) July 22, 2020
إلي الجماعة التي تهكّمت علي عبدالمسيح الشامي ( و أنا واحد منهم ) لأنه إنسحب من حلقة الإتجاه المعاكس بعد أن هزمه حمزة تكين التركي بالضربة القاضية ..— Abdelsalam Ghoneim (@arghoneim) July 23, 2020
يا جماعة أنتم فاهمين خطأ .. هوّ مُش إنسحاب و مُش هزيمة ..
هوّ فقط إعادة تموضع .
هروبك له سببان اما أنك مفلس فكريا و معتمد على فكرة تخوين يعني على طريقة النظام او أنك رحت تشتري بكيت دخان قبل ما يبلش حظر 😅😅#حمزة_تكين_يمثلني #عبدالمسيح_هرب https://t.co/3LK9no6PBu— Mohammad (@Mohamma82387192) July 22, 2020
تشابه الأحداث !! الإيرلندي كونور ماكغريغور توعّد المسلم خُبيب نور محمدوف فهُزم بالضربة القاضية !!— @mohammed (@mohmed88888) July 23, 2020
و عبدالمسيح الشامي توعّد .. حمزة تكين !! فهُزم بالضربة القاضية قبل قليل .. #عبدالمسيح_هرب pic.twitter.com/wrYCWz3ttG