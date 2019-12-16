شاهد: ضربة رأسية من حارس ريال مدريد تسهم في تعادل فريقه مع فالنسيا
وجاء الهدف مباشرة بعد إنقاذ الحارس لهدف كاد أن يسجله حارس ريال مدريد تيبو كورتوا.
وبهذا التعادل تساوى ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 35 نقطة مع برشلونة المتصدر قبل ثلاثة أيام من زيارة غريمه التقليدي في مباراة القمة يوم الأربعاء.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 15, 2019
هداف الملكي كريم بنزيما يحرز التعادل في الفرصة الأخيرة!
فالنسيا 1 ريال مدريد 1#beINLiga #ValenciaRealMadrid pic.twitter.com/katgtODrNS
ووضع المهاجم الإسباني كارلوس سولير فالنسيا في المقدمة في الدقيقة 78 في مباراة متوترة بعدما قابل تمريرة من دانييل واس بتسديدة في المرمى من مدى قريب.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 15, 2019
كارلوس سولير يهز شباك الملكي بالتخصص!
فالنسيا 1 ريال مدريد 0#beINLiga #ValenciaRealMadrid pic.twitter.com/b1djlVM8P8
واعتقد البديل لوكا يوفيتش أنه أدرك التعادل لريال مدريد في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن هدفه ألغي بداعي التسلل.
غير أن الفريق الزائر رفض الاستسلام وخرج كورتوا من مرماه في ركلة ركنية في محاولة أخيرة لإدراك التعادل والحفاظ على سجل فريقه الخالي من الهزائم في 11 مباراة بجميع المسابقات.
واستخدم الحارس البلجيكي قدراته البدنية ليحول كرة توني كروس العرضية برأسه باتجاه المرمى ويجبر نظيره خاومي دومينيك على إبعاد محاولته لترتد الكرة إلى بنزيمة الذي تابعها في الشباك في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.
وحرم الهدف فالنسيا من التقدم للمركز السادس في الترتيب وبقي سابعا برصيد 27 نقطة.