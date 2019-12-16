الدوري الإسباني الممتاز
الاثنين 16 ديسمبر 2019 11:27

شاهد: ضربة رأسية من حارس ريال مدريد تسهم في تعادل فريقه مع فالنسيا

استخدم الحارس البلجيكي قدراته البدنية ليحول كرة توني كروس العرضية برأسه باتجاه المرمى
غيتي
أظهر ريال مدريد روحا قتالية لينتزع التعادل 1-1 خارج ملعبه مع فالنسيا في الدوري الإسباني أمس الأحد بفضل هدف من كريم بنزيمة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وجاء الهدف مباشرة بعد إنقاذ الحارس لهدف كاد أن يسجله حارس ريال مدريد تيبو كورتوا.

وبهذا التعادل تساوى ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 35 نقطة مع برشلونة المتصدر قبل ثلاثة أيام من زيارة غريمه التقليدي في مباراة القمة يوم الأربعاء.

ووضع المهاجم الإسباني كارلوس سولير فالنسيا في المقدمة في الدقيقة 78 في مباراة متوترة بعدما قابل تمريرة من دانييل واس بتسديدة في المرمى من مدى قريب.

واعتقد البديل لوكا يوفيتش أنه أدرك التعادل لريال مدريد في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن هدفه ألغي بداعي التسلل.

غير أن الفريق الزائر رفض الاستسلام وخرج كورتوا من مرماه في ركلة ركنية في محاولة أخيرة لإدراك التعادل والحفاظ على سجل فريقه الخالي من الهزائم في 11 مباراة بجميع المسابقات.

واستخدم الحارس البلجيكي قدراته البدنية ليحول كرة توني كروس العرضية برأسه باتجاه المرمى ويجبر نظيره خاومي دومينيك على إبعاد محاولته لترتد الكرة إلى بنزيمة الذي تابعها في الشباك في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وحرم الهدف فالنسيا من التقدم للمركز السادس في الترتيب وبقي سابعا برصيد 27 نقطة.

المصدر
وكالات
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وكالات

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