شاهد: ضاحي خلفان يفبرك فيديو لانتشار القوات التركية في ليبيا

نشر الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، السبت، عبر حسابه على موقع تويتر، مقطع فيديو قديم من شمال شرق سوريا، زعم أنه لاستقبال الشعب الليبي للقوات التركية.

وعلق خلفان على مقطع الفيديو الذي حقق تفاعلا واسعا على صفحته بالقول: "استقبال الشعب الليبي للقوات التركية استقبال تاريخي".

استقبال الشعب الليبي للقوات التركية استقبال تأريخي. pic.twitter.com/c6G5bbu0XE — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 4, 2020

وبعد التحقق من الفيديو تبين أن المقطع يعود لشهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وتم تصويره لقناة "روسيا اليوم" في سوريا أثناء تعرض رتل دورية عسكرية روسية تركية مشتركة للمضايقة في مدينة المالكية شمال شرقي سوريا، حيث استقبل الأهالي العربات التركية بوابل من الحجارة.

والمالكية هي مدينة سورية تقع في أقصى الشمال الشرقي وتتبع محافظة الحسكة إدارياً، ويشكل الأكراد أكثر من 70% من سكانها.

وأمس الأحد، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا المتمركزة في طرابلس برئاسة فائز السراج.

وأكد أردوغان أن هدف تركيا ليس "القتال" بل "دعم الحكومة الشرعية وتجنّب مأساة إنسانية".



ورفض أردوغان الانتقادات التي وجهت إلى موافقة البرلمان التركي قبل أيام على إرسال قوات إلى ليبيا، قائلا "نرفض إدانتهم ولا نأخذها في الاعتبار".