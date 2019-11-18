الاثنين 18 نوفمبر 2019 17:57
شاهد: ضابط عراقي يعتدي على طالبة خلال تظاهرة
قالت الشرطة الاتحادية في العراق اليوم الإثنين إنها فتحت تحقيقا بشأن اعتداء ضابط على إحدى الطالبات خلال تظاهرة طلابية في بغداد.
التفاصيل
🟡 احد رجال القوات الامنية يعتدي بالضرب على طالبة في منطقة زيونة نظرا لمشاركتهم بالاعتصام الطلابي— Husam Altaee (@husam_taee) November 17, 2019
🟡 ترة مريض نفسي من يعتدي على الطالبات #تظاهرات_العراق #ساحة_التحرير #ساحة_الارادة_تجمعنا #ساحة_الخلاني pic.twitter.com/kSFx9IArlf
- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأحد مقطع فيديو يظهر فيه قيام أحد ضباط الشرطة الاتحادية بمنع طالبة من التصوير خلال تظاهرة طلابية في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد؛ حيث قام باختطاف هاتفها المحمول.
- قائد الشرطة الاتحادية، اللواء الركن جعفر البطاط قال في بيان إنه: "أمر بفتح مجلس تحقيقي فوري حول القضية التي أثيرت بخصوص الاعتداء من قبل ضابط في الشرطة الاتحادية على إحدى الطالبات في منطقة زيونة".
- أثار مقطع الفيديو الذي يبين الاعتداء على الطالبة سخط الشارع العراقي والأجهزة الأمنية، وسط مطالبة الجهات المعنية بمحاسبة الضابط للحد من انتشار هذه الظاهرة.
خلفيات
- منذ بدء الاحتجاجات، سقط ما لا يقل عن 336 قتيلا وأكثر من 15 ألف جريح، وفق تقارير إخبارية وإحصاءات لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان التابعة للبرلمان العراقي.
- طالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
- رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يرفض الاستقالة قبل توافق القوى السياسية على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع" سيترك العراق لمصير مجهول.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات