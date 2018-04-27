شاهد: صور اللقاء السري بين بومبيو وزعيم كوريا الشمالية

نشرت السلطات الأمريكية صورا للقاء السري الذي جمع بين مدير المخابرات الأمريكية وقتها مايك بومبيو وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون.

والتقى بومبيو، الذي أصبح وزيرا للخارجية، سرا خلال عطلة عيد الفصح مع كيم جونغ أون في بيونغيانغ بهدف التمهيد للقمة المرتقبة بين الزعيم الكوري الشمالي وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والمتوقع عقدها مطلع يونيو/ حزيران القادم.

ويظهر بومبيو خلال الصور وهو يصافح الزعيم الكوري الشمالي. وفي إحدى الصور يواجه بومبيو وكيم جونغ أون الكاميرا بينما يتصافحان.