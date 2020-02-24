حوادث
الاثنين 24 فبراير 2020 18:00

شاهد: صورة "سيلفي" توثق حادثا بالصدفة

لحظة صادمة، مر بها رجل أثناء التقاطه صورة "سيلفي" بهاتفه الجوّال، ليوثق بالمصادفة حادثًا لم يكن في الحسبان.

وأظهرت لقطات مصورة استعداد رجل في مدينة فيكتورفيل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، لالتقاط صورة أمام الكثبان الرملية ثم تظهر -بشكل مفاجئ- في الخلفية عربة مسرعة اقتحمت المشهد وهي تنقلب مرات عدة وتتحطم فوق التلة.

وكان الرجل يصور إعلانًا تجاريًا حين وثقت كاميرته التصادم المخيف، بعد خروج العربة عن السيطرة وانقلابها قرب بعض الأشخاص الموجودين في قمة التلة.

المصدر
ديلي ميل
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كاليفورنيا

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