شاهد: صواريخ من غزة تستهدف جنوب إسرائيل

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن القبة الحديدة اعترضت عددا من الصواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل.

ولم يصدر بيان رسمي عن الجيش الإسرائيلي حول الحادثة.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" عن صحيفة "معاريف" أن مستوطنًا أصيب بجراح؛ جراء سقوط صاروخين أُطلقا من قطاع غزة داخل مستوطنة "سديروت".

وأعلنت شرطة الاحتلال أن صاروخين أُطلقا من غزة سقطا في "سديروت" وألحقا أضرارًا في عدّة منازل، وتسببا في اندلاع حريق في إحدى الشقق.

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها شبكة قدس الإخبارية حالة من الهلع في جنوب إسرائيل مع سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

ودوت صافرات الإنذار في مستوطنات ومدن منطقة غلاف غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه موقعًا تابعا لحركة حماس في غزة.

كما أعلن جيش الاحتلال عن إغلاق طرق قرب مستوطنة ناحل عوز (جنوب) وكذلك في مناطق قريبة من تجمع أشكول (جنوب) خشية من تعرض سيارات إسرائيلية لرصاص قناص من القطاع.

والشهر الماضي، وقعت عمليتا قنص أسفرت الأولى عن مقتل جندي إسرائيلي فيما نتج عن الثانية إصابة ضابط من الجيش، ولم تعرف الجهات التي تقف وراء تنفيذ العمليتين.

وشهد الشهر الأخير تصعيدًا شمل إطلاق صواريخ وقذائف من غزة وغارات جوية وعمليات قصف إسرائيلية، أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى وتدمير مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية.