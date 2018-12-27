الخميس 27 ديسمبر 2018 15:42
شاهد: صواريخ جديدة فائقة السرعة تمنح روسيا تقدما عسكريا كبيرا
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا قد تنشر أول مجموعة من الصواريخ ذات القدرات النووية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بخمس مرات أو أكثر في العام المقبل.
وشاهد بوتين الاختبار عن بعد، الخميس، من مبنى وزارة الدفاع في موسكو. ووصف الكرملين الاختبار في بيان قائلا إن الصاروخ الذي أطلق من موقع في جنوب غرب روسيا أصاب بنجاح هدفا في أقصى شرق روسيا.
وأوضح بوتين أن الخطوة تعني أن بلاده أصبح لديها الآن نوع جديد من الأسلحة الاستراتيجية.
ما القصة؟
- تحت عنوان "الأسلحة الجديدة التي ستمنح تقدّما عسكريا كبيرا لروسيا"، كتبت صحيفة لاتربيون الاقتصادية الفرنسية عن نجاح روسيا في اختبار نظام صواريخ أفانغارد Avangard الروسي الذي يفوق سرعة الصوت الافتراضي، وهو قادر على حمل رؤوس حربية تقليدية ونووية.
- الصحيفة قالت إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أشرف على الاختبار الناجح لنظام صواريخ أفانغارد، وأعلن أن "روسيا تمتلك نوعا جديدا من الأسلحة الاستراتيجية"، مضيفا أن منظومة "أفانغارد" العابرة للقارات ستكون جاهزة اعتبارا من 2019.
- بوتين كان أعلن عن مجموعة من الأسلحة الجديدة في مارس/ آذار2018 منها الأفانغارد، في أحد أكثر أحاديثه ميلا للقتال خلال سنوات، وقال إن بإمكانها أن تصيب أي نقطة في العالم تقريبا، والإفلات من الدرع الصاروخية الأمريكية.
- الصحيفة علقت بأن روسيا بصدد تطوير أسلحة اختراق استراتيجية، وصواريخ فوق صوتية، ستعطيها في نهاية المطاف تقدمًا تكنولوجيًا وعسكريًا.
- الصحيفة أشارت إلى أنه يمكن لهذه الأسلحة أن تشكل في أي لحظة وفي أي مكان تهديدًا فوريًا بضربة تقليدية، أو حتى نووية.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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