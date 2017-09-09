السبت 9 سبتمبر 2017 00:19
شاهد: صناعة وبيع عربات الباعة الجائلين في مصر
تنتشر ظاهرة الباعة الجائلين في مصر، الذين يقومون بعرض بضائعهم على عربات لتسهيل التنقل والعمل في أي مكان، وكذلك الهروب من السلطات التي تلاحقهم عند الضرورة.
وتبدأ أسعار عربات الباعة الجائلين في مصر من 3000 جنيه حتى تصل إلى 20 ألف جنيه مصري.
تمر صناعة عربات الباعة الجائلين في مصر بعدة مراحل، بحيث يتم العمل على إنتاج 5 عربات في المرة الواحدة، ويستغرق إنتاجهم جميعا من 3 إلى 4 أيام، ليتم عرضها بعد ذلك على من يرغب في الشراء.
المصدر
الجزيرة مباشر
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