الجمعة 21 يونيو 2019 17:11
شاهد: صلوات الغائب على مرسي تتواصل في دول العالم
توالت صلوات الغائب حوال العالم على الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، أول رئيس مصري مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد، والذي وافته المنية الثلاثاء الماضي داخل محبسه أثناء محاكمته.
مسيرة رفض لصفقة القرن:
-
وهتف مئات الأردنيين، الجمعة، للرئيس مرسي، وردد المشاركون في مسيرة شعبية رافضة لصفقة القرن وورشة البحرين اليوم الجمعة، وذلك بدعوة من الحركة الإسلامية وفعاليات شبابية وشعبية.
- رفع المشاركون في المسيرة شعارات وهتفوا بهتافات" شهيد الأمة مرسي.. ونياله مرسي نياله .. نياله شاف أحبابه".
- كما رفع المشاركون صورا لمرسي كتب عليها "نفوسنا جميعا تتوق إلى بيت المقدس.. الشهيد الرئيس محمد مرسي".
- وهتف الآلاف من الأردنيين عقب صلاة الجمعة ضد صفقة القرن ومؤتمر البحرين، وأكد المتظاهرون أن الشعب الأردني لن يسمح لصفقة القرن أن تمر.
صلاة الغائب على الرئيس الراحل مرسي:
- شهدت مساجد عدة إقامة صلاة الغائب على روح الرئيس المصري السابق محمد مرسي، حيث أقيمت مظاهرة وصلاة الغائب على روح أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر محمد مرسي أمام السفارة المصرية في دبلن.
- كما أقام المجلس الإسلامي لمدينة فيرونا في إيطاليا خطبة الجمعة وصلاة الغائب على روح الرئيس الراحل محمد مرسي.
- وشهدت مدينتي كيب تاون وجوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، إقامة الغائب على روح الرئيس الراحل عقب صلاة الجمعة، كما أقيمت مخاطبات بعد صلاة الجمعة والغائب، في حين أقيمت صلاة الغائب في العاصمة اليابانية طوكيو.
- كما أقيمت صلاة الغائب في عدد من المساجد بفرنسا، فيما أقام شباب الثورة في اليمن صلاة الغائب على روح الرئيس الراحل في مدينة تعز.
- وفي العراق أقيمت صلوات الغائب على روح الرئيس الراحل في مدن عدة، إذ أدى عدد من المصلين في مساجد محافظة نينوى والأنبار ومحافظة دهوك بإقليم كردستان، صلاة الغائب على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، والذي توفي أثناء محاكمته.
خلفيات:
- الإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة الرئيس الأسبق مرسي، أثناء جلسة محاكمته، وأوضح أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها، وصرح النائب العام المصري، نبيل صادق، بدفن جثته.
- محمد مرسي هو أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، وكان مسجونا منذ الإطاحة به من الحكم إثر انقلاب عسكري في 3 يوليو/ تموز 2013.
- بعد ساعات من دفنه سرا بمصر، دون حضور لأنصاره، مع الوجود الأمني، شارك الآلاف في صلوات الغائب على روحه لاسيما في تركيا، والمسجد الأقصى، وباكستان، وقطر، وسط دعوات لإقامتها في لبنان، والأردن.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية