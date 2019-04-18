دوري أبطال أوربا
الخميس 18 أبريل 2019 00:34

شاهد: صلاح يقود ليفربول للفوز برباعية على بورتو في عقر داره

سجل محمد صلاح الذي استعاد تألقه هدفا وصنع آخر ليهدي ليفربول، الأربعاء، الفوز 4-1 على بورتو خارج أرضه في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوربا لكرة القدم.

بهذه النتيجة تأهل ليفربول لمواجهة برشلونة الإسباني في الدور قبل النهائي.

التفاصيل:
  • صمد ليفربول، الذي تفوق 6-1 في النتيجة الإجمالية، أمام محاولات بورتو المبكرة حتى أثمر تعاون صلاح وساديو ماني عن تسجيل المهاجم السنغالي للهدف الأول للزوار بعد الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد.
  • ضاعف مهاجم منتخب مصر التقدم بعد الاستراحة ثم هز روبرتو فيرمينو وفيرجيل فان ديك الشباك في وقت لاحق.
  • قلص بورتو الفارق عبر إيدر ميليتاو لكن الفريق البرتغالي، الذي خسر 2-صفر في أنفيلد، لم يبدو قادرا على تعويض التأخر في أي وقت.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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دوري أبطال أوربا
ليفربول الإنجليزي
محمد صلاح
بورتو البرتغالي

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